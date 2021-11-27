Лондон, 27 ноября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. Совместные действия по борьбе с новым штаммом коронавируса «Омикрон», который распространяется в странах на юге Африке, стали темой телефонного разговора премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента ЮАР Сирила Рамафосы. Об этом 26 ноября сообщила на своем сайте канцелярия главы британского правительства.

No 10 Downing Street Борис Джонсон

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Стороны обсудили угрозы, которые исходят от новой разновидности SARS-CoV-2, а также восстановление международного авиасообщения. Джонсон похвалил южноафриканских ученых за достижения в изучении коронавируса, а также власти ЮАР за открытость при обмене научной информацией.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября власти Великобритании запретили авиасообщение с ЮАР, Ботсваной, Зимбабве, Лесото, Намибией и Эсватини (Свазиленд) из-за угрозы распространения нового штамма коронавируса B.1.1.529, позже получившего название «Омикрон».