Вашингтон, , 08:07 — REGNUM Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» переиграл команду «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата североамериканской Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом 27 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Овечкин Dan4th Nicholas

Игра прошла на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне и закончилась победой хозяев со счетом 4:3.

В составе победителей голами отличились Том Уилсон (22-я, в большинстве), а также оформивший в матче хет-трик российский нападающий и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин (23-я, в большинстве, 24-я и 45-я)

У «Флориды» голы забили Джонатан Юбердо (20-я), Сэм Райнхарт (27-я) и Картер Вераге (46-я).

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отдал в матче три результативные передачи, его одноклубник — российский вратарь Илья Самсонов, смог отразить 19 из 22 бросков по своим воротам. Российский голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 19 из 23 бросков. Российский защитник «Кэпиталз» Дмитрий Орлов и российский нападающий «Пантерз» Максим Мамин не отметились во встрече результативными действиями.

Отметим, эта победа стала для «Вашингтона» второй подряд, «Флорида» этим поражением прервала свою победную серию из четырех подряд матчей.