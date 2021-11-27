Екатеринбург, 27 ноября, 2021, 08:06 — ИА Регнум. Съёмки фильма про автора сборника сказов «Малахитовая шкатулка» Павла Бажова начнутся в России летом 2022 года. Об этом сообщил член Союза кинематографистов РФ Андрей Ким ТАСС.

Иллюстрация к сказке Малахитовая шкатулка

В работе над сценарием участвовала дочь писателя Ариадна Бажова-Гайдар. Зрители узнают новые факты из биографии писателя, большая часть действий будет происходить в доме Бажова. Музыку для фильма напишет композитор Алескандр Пантыкин.

«Надо сказать, что, несмотря на обилие экранизаций сказов Бажова, фильма, где бы героем был Павел Петрович, не существует», — подчеркнул Ким.

Павел Бажов получил известность после выхода «Малахитовой шкатулки» — сборника литературно обработанного «рабочего фольклора» Урала. Выходившие в период с 1936 по 1945 год сказы позже были переведены более чем на сто языков мира.