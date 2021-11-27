Вашингтон, 27 ноября, 2021, 08:03 — ИА Регнум. Организация стран — экспортёров нефти (ОПЕК) вместе с партнёрами склоняется к тому, чтобы отказаться от увеличения добычи нефти в январе 2022 года, сообщает 27 ноября агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Priwo OPEC

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Собрание делегатов стран, входящих в ОПЕК+, состоится 1 и 2 декабря. На нём планировалось утвердить незначительное наращивание добычи нефти в начале 2022 года, однако стремление США расконсервировать свои нефтяные резервы и распространение коронавируса с новым штаммом «Омикрон» перечеркнуло эти планы.

«Появление нового варианта COVID-19, который может привести к новым ограничениям, — это именно тот тип изменения рыночных условий, который может заставить министров отклониться от своего плана», — сказал эксперт из Rapidan Energy Group Боб МакНелли.

Как сообщало ИА REGNUM, ОПЕК+ планировала в январе увеличить объем добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки.