Нью-Йорк, США, , 08:02 — REGNUM Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш выразил обеспокоенность беспорядками на Соломоновых островах, сообщает пресс-служба генсека организации.

Флаг Соломоновых островов

Гутерреш призвал прекратить насилие в островном государстве, а также подчеркнул необходимость диалога между действующими властями и оппозицией. В ООН добавили, что осведомлены о погромах и поджогах в Хониаре, однако подчеркнули, что принадлежащее организации имущество в ходе беспорядков не пострадало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Соломоновых островов задержала более ста участников уличных беспорядков и погромах в столице Хониаре. Отметим, в городе на 36 часов закрыли въезд и выезд, чтобы полицейские смогли навести порядок. Также сообщалось, что в ходе столкновений в Хониаре погибли не менее трех человек.

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