Кабул, , 08:01 — REGNUM Десятки жителей Парвана собрались на молитву 26 ноября в мечети Эйдгах в городе Чарикар и некоторых других мечетях провинции.

Маулави Мохаммад Сабир Омар, глава талибской (организация, деятельность которой запрещена в РФ) администрации провинции Парван, сказал 8 Sobh, что на основании письма правительства, возглавляемого талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), молитвы о дожде возносятся в большинстве мечетей провинции.

По его словам, из-за продолжительной засухи и обеспокоенности фермеров ситуацией, центральное правительство Талибана (организация, деятельность которой запрещена в РФ) решило молиться о дожде.

Стоит отметить, что в этот засушливый год из-за нехватки воды и отсутствия дождей погибли посевы многих фермеров, особенно к северу от Кабула.

Афганистан уже третий год подряд сталкивается с недостатком снега и дождя.

Организация Объединенных Наций и другие международные агентства по оказанию помощи ранее предупреждали о возможных последствиях засухи в Афганистане. Эти организации сообщали, что фермеры не хотели сеять из-за нехватки воды и семян и думали над отказом от земледелия.

Между тем, пропитание 80% жителей страны обеспечивается за счет сельского хозяйства.