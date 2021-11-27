Кабул, , 07:56 — REGNUM В связи с закрытием школ в Афганистане, ряд учителей тайно обучают студенток.

По сообщению афганского информационного агентства Shafaqna со ссылкой на «8 SOBH», издание опубликовало отчет, в котором говорится, что эти учителя против того, чтобы школы закрывались, и по этой причине они создали ячейки для тайного обучения девочек.

В интервью The Wall Street Journal некоторые учителя назвали этот план «жизненно важным» и отметили, что они решили тайно обучать девочек после того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не разрешили им ходить в школу.

«Если они сидят дома, они впадают в депрессию или становятся зависимыми от своих телефонов, — отметила одна из учителей. — Мы должны надеяться, что однажды школы снова откроются».

В отчете отмечается, что готовность родителей, учителей и учеников сопротивляться ограничениям является показателем изменений, произошедших в Афганистане за последние два десятилетия.

Эти действия учителей и семей показывает, что существует сильное противодействие возвращению «жестоких социальных» законов, которые применялись в прошлом. Учителя тайно обучают своих учеников, ибо с падением предыдущего правительства школы были закрыты, и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не разрешают ученицам шестого класса и выше ходить в школу.

Хотя правительство «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) неоднократно обещало вновь открыть школы, до сих пор этого не произошло.

Забихулла Муджахид заявил на собрании в западном Кабуле, посвященном школам для девочек, что «эти школы скоро начнут работать».

Он подчеркнул, что возглавляемое «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) правительство работает над планом, который позволит девочкам посещать школу.