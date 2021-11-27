Кабул, , 07:51 — REGNUM Глава Торгово-промышленной палаты «Иран-Афганистан» сообщил о торговых переговорах между двумя странами, в ходе которых было выдвинуто предложение об инвестициях Ирана в рудники страны.

По сообщению регионального офиса информационного агентства Tasnim, глава Иранско-афганской торговой палаты Хоссейн Салими, ссылаясь на сложившуюся ситуацию в торговле между двумя странами, заявил, что было сделано предложение о разработке шахт Афганистана, чтобы страна могла поддерживать импорт на прежнем уровне.

Он добавил: «Мы предложили инвестировать в рудники Афганистана и увеличить доход от рудников за счет инвестиций и экспорта технических и инженерных услуг, чтобы они могли поддерживать прежний уровень импорта».

Что касается торговых отношений с Афганистаном, Салими сказал, что торговля между Ираном и Афганистаном, безусловно, возвращается к уровню, который наблюдался за несколько дней до прихода талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к власти. Но по разным причинам товарооборот двух стран в этом году не достигнет прогнозируемой цифры в 3,6 миллиарда долларов.

Глава Иранско-афганской торговой палаты продолжил:

«Встречи, проведенные в Афганистане, были направлены на улучшение торговой ситуации между двумя странами, и акцент был сделан на приграничных рынках, результаты деятельности которых будут проявляться постепенно. Конечно, такие проблемы, как валютные переводы, остаются, потому что у них нет банковской системы.

По его словам, также ведутся переговоры о строительстве дорог и мостов: «Когда они имеют возможность зарабатывать деньги, они имеют возможность покупать. Мы должны более активно сотрудничать в вопросах торговли топливом и помогать решать их топливные проблемы».

Салими добавил:

«Эти предложения были выдвинуты на встрече, состоявшейся в Афганистане. Мы должны дождаться, пока иранская сторона и талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) представят свои решения и устранят недостатки в рабочей группе. Чтобы добиться результатов, нужно время. «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также заявил, что необходимо обдумать эти предложения, потому что некоторые из этих предложений являются дорогостоящими, и им следует выяснить, позволяют ли им их финансовые возможности».

Говоря об объеме торговли между двумя странами, Салими сказал:

«Объем торговли между Ираном и Афганистаном в последнее время снизился. С приходом к власти талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) торговля почти прекратилась примерно на два месяца. Сегодня между двумя странами есть перевозки, но из-за сезона холодов мы, возможно, не сможем восполнить дефицит».