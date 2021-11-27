Дубай, ОАЭ, 27 ноября, 2021, 07:51 — ИА Регнум. Анимация у эмодзи, изображающих персик и баклажан была отключена в мессенджере Telegram 26 ноября. В настоящее время эти эмодзи отображаются как обычно, без анимации.

Дмитрий Новиков ИА Красная Весна Telegram

Такое нововведение связано с требованием компании Apple, руководство которой посчитало анимацию персика и разбрасывающего семена баклажана «слишком эротичной».

Отмечается, что «войну» против двух анимированных эмодзи начали пользователи социальных сетей Twitter и TikTok, которые призывали ставить мессенджеру Telegram низшую оценку в магазинах приложений.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что создатель Telegram Павел Дуров запустил в мессенджере опрос, связанный с требованием компании Apple убрать «слишком эротичные» эмодзи. Альтернативой этому предложению Дуров выдвинул полное прекращение работы Telegram на устройствах Apple.