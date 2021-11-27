Амстердам, 27 ноября, 2021, 07:51 — ИА Регнум. Меры по борьбе с распространением коронавируса в Нидерландах могут быть ужесточены властями королевства, 26 ноября передала Нидерландская телерадиовещательная корпорация (НТК) со ссылкой на свои источники.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире и ковид-сертификаты — все новости»

По информации журналистов, правительство страны намерено ввести запрет на работу после 17:00 по местному времени для пунктов общепита, спортивных центров, развлекательных заведений и учреждений культуры, а также для магазинов, не продающих товары первой необходимости. Планируется, что эти ограничения будут введены на три недели.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября власти Нидерландов объявили о прекращении авиасообщения с Южно-Африканской Республикой, из-за нового штамма коронавируса «Омикрон», который был обнаружен на территории этой африканской страны.