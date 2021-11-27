Исламабад, , 07:47 — REGNUM Министр экономики Пакистана заявил, что продолжение проекта газопровода ТАПИ, которое было приостановлено из-за текущей положения в Афганистане, будет зависеть от ситуации в стране.

Как сообщает региональный офис информационного агентства Tasnim, министр экономики Пакистана Омар Аюб Хан заявил: «после стабилизации ситуации в Афганистане строительство газопровода ТАПИ будет возобновлено».

Касаясь нынешней ситуации в Афганистане, он отметил:

«Пока ситуация в Афганистане не стабилизируется, реализовать проект газопровода ТАПИ будет сложно».

Газопровод ТАПИ — это проект, по которому туркменский газ будет транспортироваться по трубопроводу через Афганистан в Пакистан и Индию.

В ноябре министерство промышленности и торговли талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявило, что официальные лица Туркменистана и «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) провели встречу в провинции Герат, чтобы обсудить сотрудничество в области экономики и безопасности.

Как было заявлено по итогам встречи, официальные лица Туркменистана и «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) договорились создать совместные комитеты в области промышленности, безопасности, приграничного сотрудничества, железных дорог и трубопровода ТАПИ (Туркменистан, Афганистан, Пакистан и Индия).

Недавно Мулла Мохаммад Якуб, исполняющий обязанности главы министерства обороны «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил, что он будет нести прямую ответственность за контроль и обеспечение безопасности проекта ТАПИ и «не пожалеет усилий для реализации афганского национального проекта».