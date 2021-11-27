Чита, , 07:45 — REGNUM Строительство первой очереди Читинской солнечной электростанции (СЭС) завершилось в Забайкальском крае, сообщает пресс-служба краевого министерства планирования и развития.

Солнечная панель

«Строительство первой очереди Читинской солнечной электростанции (СЭС) мощностью 20 МВт завершили в Забайкалье», — заявили в министерстве.

Отмечается, что вторая очередь СЭС общей мощностью 15 МВт будет завершена и введена в работу во втором квартале 2022 года. После этого электростанция будет способна вырабатывать 40,5 млн киловатт-часов ежегодно. Предполагается, что это поможет снизить выбросы углекислого газа в атмосферу на 14 тыс. тонн.

Электростанция располагается недалеко от поселка Зыково, ее общая площадь оценивается в сто гектаров. Возведение Читинской СЭС началось летом 2021 года, на объекте уже завершены все общестроительные работы.