Кемерово, , 07:45 — REGNUM На время, пока работники шахты «Листвяжная» не смогут вернуться к работе, им будут выплачивать полные зарплаты. Об этом заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.

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Ранее глава региона рассказал о мерах поддержки пострадавших в аварии на шахте «Листвяжная». Он уточнил, что с каждой семьёй будет вестись индивидуальная работа.

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Напомним, что 25 ноября на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошёл взрыв. По предварительным данным, общее число погибших составило 51 человек, включая пятерых горноспасателей.