Вена, , 07:40 — REGNUM Участники сделки по иранской ядерной программе проведут 27 и 28 ноября новый раунд переговоров в Вене, Россия примет в них участие. Об этом сообщил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов на своей странице в Twitter.

Вена. Австрия Андрей Алексеев © ИА Красная Весна

Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе принят в 2015 году Ираном и группой шести стран: США, Францией, Великобританией, Германией, Китаем и Россией. После одностороннего выхода США из соглашения в 2018 году выполнение обязательств сторонами оказалось под угрозой.

«На этих выходных в австрийской столице пройдут неформальные встречи участников СВПД в различных форматах в качестве подготовки к возобновлению венских переговоров», — написал Ульянов.

Переговоры по иранскому ядерному досье намечены на 29 ноября.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что 26 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель обсудили СВПД в телефонном разговоре.

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