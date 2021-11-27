Екатеринбург, 27 ноября, 2021, 07:39 — ИА Регнум. В Свердловской области сменился руководитель официальной «Областной газеты». Об этом пишут СМИ.

Александр Комаров ИА REGNUM Конституция Уральской республики. Фотокопия первой страницы «Областной газеты» за 30 октября 1993 года.

Издание возглавил бывший глава телеканала ОТВ Антон Стуликов. Соответственно, Дмитрий Полянин покинул руководящий пост.

«Учредителями «Областной газеты» являются губернатор и Заксобрание региона. Она была основана 8 марта 1990 года и изначально называлась «За власть Советов».