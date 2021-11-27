Москва, , 07:39 — REGNUM За первые девять месяцев 2021 года российские автомобильные заводы выпустили на 13,1% меньше легковых авто, чем за аналогичный период предыдущего года. Об этом сообщает портал «Автостат» со ссылкой на данные Росстата.

Производство легковых автомобилей Lada.ru

По данным Росстата, в октябре 2021 года российские автозаводы выпустили около 100 тыс. единиц техники. Годом ранее в октябре было произведено на 29,5% автомобилей больше.

Общее падение производства по итогам первых трёх кварталов оказалось меньше благодаря хорошим показателям первой половины года. За январь-октябрь 2021 года в России было выпущено около 1,1 млн легковых автомобилей, что на 13,1% меньше показателей предыдущего года.

При этом производство грузовых автомобилей в России в 2021 году выросло. За первые девять месяцев отечественные заводы выпустили 148 тыс. грузовых авто, что на 35,7% больше показателей производства в 2020 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2021 года в АвтоВАЗе объяснили сокращение объёмов производства легковых автомобилей последствиями дефицита электронных компонентов.

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