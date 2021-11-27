Кемерово, , 07:36 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв рассказал о мерах поддержки пострадавших в аварии на шахте «Листвяжная». Он уточнил, что с каждой семьёй будет вестись индивидуальная работа в течение долгого времени.

Следователи на месте трагедии на шахте «Листвяжная» Sledcom.ru

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Так, от правительства Кузбасса и муниципалитетов предусмотрено: за каждого погибшего — 250 тыс. рублей; проходящим лечение в больнице — 150 тыс. рублей; лечащимся амбулаторно — 75 тыс. рублей.

Кроме того, организован сбор средств Российским Красным Крестом. Отдельные решения по поддержке пострадавших приняты предприятием.

Также предусматриваются выплаты по линии социального страхования: учеба детей, здоровье и другие социальные нужды семей.