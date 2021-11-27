Москва, , 07:33 — REGNUM Облачная погода с дождём, мокрым снегом и гололедицей ожидается в выходные дни в Москве. Об этом 26 ноября сообщает Гидрометцентр России.

Москва. Гололед Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По данным метеослужбы, днём 27 ноября в Москве ожидается +1…+3 градуса тепла, ночью температура понизится до 0…+2 градусов. Ветер будет дуть преимущественно южный, скорость отдельных порывов может достигать 15 м/сек.

Местами возможны умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, на дорогах по области местами гололедица. Атмосферное давление составит от 735 мм рт. ст. в ночь на 28 ноября, до 742 мм рт. ст. в ночь на 29 ноября.

В Москве и Подмосковье будет действовать «жёлтый» уровень погодной опасности, из-за порывистого ветра до 23:00 мск 27 ноября, из-за гололедицы — до 11:00 мск 28 ноября.

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