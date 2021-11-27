Дублин, , 07:32 — REGNUM В Ирландии встроили зарядные станции для электромобилей в фонарные столбы, сообщает «Европульс».

Электромобиль

Сообщается, что для установки таких зарядных станций ирландские власти принимали специальный законопроект. При этом услуга заправки электромобилей от столбов является бесплатной. Ранее в ирландском законодательстве запрещалось использовать фонарные столбы для каких-либо иных целей, нежели освещения дорог.

Отмечается, что власти Ирландии намерены к 2030 году прекратить продажу автомобилей с бензиновыми или дизельными двигателями. Также отмечается, что в 2021 году в республике продажи электромобилей выросли в 2,5 раза по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщало ИА REGNUM ранее японская корпорация Nissan заявила о намерениях увеличить долю производимых электромобилей и гибридов до 80% от числа своих продаваемых автомобилей в Европе к 2030 году. На китайском рынке компания намерена довести этот показатель до 50%.