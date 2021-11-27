Екатеринбург, , 07:32 — REGNUM В Свердловской области 27 ноября снова ожидается сильный ветер. Его порывы могут достигнуть 20 метров в секунду, сообщают синоптики.

Ветер



На дорогах вероятна гололедица. Представители областного главка МЧС призывают граждан соблюдать осторожность, правила пожарной безопасности, а при сильном ветре, находясь на улице, держаться подальше от лёгких построек, деревьев, рек и т.д.

«Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий», — сообщает пресс-служба главка.

Кроме того, населению рекомендовано воздержаться от дальних поездок в личном автотранспорте и походов в лес. А автовладельцам нужно соблюдать скоростной режим. На случай загородной поездки с собой им нужно иметь лопату, трос и топор, а также заряженный телефон, и одеваться соответственно погодным условиям и времени года.