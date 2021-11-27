Москва, 27 ноября, 2021, 07:21 — ИА Регнум. Члены экипажа Международной космической станции открыли люки между модулями российского сегмента «Наука» и «Причал». Об этом сообщает пресс-служба Роскосмоса.

NASA Российский сегмент МКС после присоединения модуля «Наука»

Первыми в новый российский модуль перешли космонавты Антон Шкаплеров и Пётр Дубров. Завершающими этапами интеграции модуля в состав МКС станут демонтаж стыковочного механизма и перевод системы электропитания «Прогресса» на объединённое питание.

Корабль «Прогресс М-УМ» с модулем «Причал» стартовал к МКС посредством ракеты-носителя «Союз-2.1б» 24 ноября. 26 ноября модуль «Причал» был успешно состыкован с российским сегментом орбитальной станции.

«Причал» стал последним новым модулем в составе российского сегмента МКС. Узловой модуль оснащён портами для стыковки российских кораблей серий «Прогресс» и «Союз».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 26 ноября генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин объявил о завершении сборки российского сегмента МКС после стыковки модуля «Причал».