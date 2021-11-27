Баку, 27 ноября, 2021, 07:17 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что трёхсторонние переговоры в Сочи — в них приняли участие президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян — позволили искренне и обстоятельно обсудить ситуацию на армяно-азербайджанской границе и в Нагорном Карабахе. Об этом говорится в распространённом 26 ноября заявлении президента Азербайджана.

Kremlin.ru Ильхам Алиев и Владимир Путин на переговорах

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"Я неоднократно говорил, что мы в Азербайджане настроены перевернуть страницу многолетнего противостояния с Арменией, начать этап нормального взаимодействия. Думаю, что в таком формате мы именно достигаем своих целей», — сказал Алиев.

«И главное, что те решения, которые мы приняли в деле урегулирования споров, разногласий, думаю, будут способствовать тому, что ситуация на Южном Кавказе будет более безопасной и предсказуемой», — говорится в заявлении азербайджанского лидера.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что встреча глав Азербайджана и Армении с президентом России прошла спустя год после завершения ожесточенных боёв в Нагорном Карабахе и нескольких недель провокаций на границе, предшествовавших встрече. Путин, Алиев и Пашинян подписали совместное заявление для повышения уровня стабильности и безопасности в регионе.