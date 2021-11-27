Токио, 27 ноября, 2021, 07:09 — ИА Регнум. Превентивный удар по военным базам противника может быть нанесен Японией в оборонительных целях, заявил премьер-министр страны Фумио Кисида 26 ноября во время выступления в лагере японских сухопутных войск в Асаке.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

По его словам, Токио будет рассматривать все возможные варианты защиты. Кроме того, Кисида напомнил и о ситуации вокруг КНДР. Премьер-министр полагает, что нельзя забывать об угрозе, которая исходит от ракетных технологий Северной Кореи, в том числе от сверхзвукового оружия Пхеньяна.

Он также подчеркнул, что Китай наращивает свой военный потенциал без требуемой прозрачности. Кисида добавил, что японское правительство сделает все для защиты страны и жизни ее граждан.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине октября власти Южной Кореи выразили глубокое разочарование и сожаление в связи с тем, что Фумио Кисида направил ритуальные подношения синтоистскому храму Ясукуни, который считается символом японского милитаризма.