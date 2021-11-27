Тюмень, 27 ноября, 2021, 07:09 — ИА Регнум. Тюменская областная дума приняла бюджет на 2022 год с дефицитом 37,5 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

Андрей Грук, ИА Красная Весна Бюджет

Доходы областного бюджета на 2022 год запланированы в сумме 195 млрд 671 млн рублей, расходы — 233 млрд 205 млн рублей, дефицит 37 млрд 534 млн рублей.

Отмечается, что 55% бюджетных расходов на 2022 год имеют социальный характер. Доходы увеличились на 40 млрд рублей, расходы — на 18 млрд, а дефицит уменьшился на 27 млрд рублей по сравнению с принятым бюджетом в прошлом году, когда 2022 год входил в прогнозируемый период.

«Несмотря на все текущие экономические сложности, мы смогли сохранить социальную ориентированность бюджета. Очень важно, что наш основной финансовый документ позволяет не снижать темпы развития Тюменской области, которые мы набрали за многие предшествующие годы», — отметил губернатор Тюменской области Александр Моор.