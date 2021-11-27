Мехико, 27 ноября, 2021, 07:06 — ИА Регнум. Число погибших в результате дорожной аварии с участием автобуса в мексиканском штате Мехико выросло до 21 человека, передает телеканал Televisa.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Отмечается, что еще двое пострадавших при ДТП скончались в больнице. Таким образом, общее число жертв дорожной аварии выросло до 21. Сейчас в медицинских учреждениях находятся 27 пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября пассажирский автобус врезался в стену возле города Хокисинго в 90 километрах от столицы Мексики. В результате ДТП на месте погибли 19 человек, еще 32 получили различные травмы. Отмечалось, что среди пострадавших были женщины и дети.