Куала-Лумпур, 27 ноября, 2021, 06:59 — ИА Регнум. В Малайзии за прошедшие сутки скончались 45 пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения королевства.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, общее число жертв осложнений COVID-19 на малайзийской территории выросло до 30 240. Также за минувшие сутки в стране выявили 5501 случай заражения коронавирусом нового типа. Всего с начала пандемии в Малайзии подтвердили 2 614 480 случаев инфицирования SARS-CoV-2.

В настоящее время в королевстве числится 67 547 активных случаев заболевания коронавирусной инфекцией. При этом 519 пациентов находятся в палатах реанимации, из них 267 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Отмечается, что к 27 ноября в Малайзии полностью прошли вакцинацию 76,8% жителей.