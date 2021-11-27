Брюссель, , 06:55 — REGNUM Российскую авиакомпанию Skol Airline включил в «чёрный список» Евросоюз, запретив ей осуществлять авиарейсы в Европу. Об этом 27 ноября сказано на сайте ЕС.

L-410 авиакомпании «Скол» Skol.ru

Решение было принято «опасений, что она не сможет соответствовать международным стандартам по безопасности». Skol Airline стала первой российской авиакомпанией, вошедшей в список нежелательных в Евросоюзе.

Авиакомпания Skol Airline является резидентом Особой экономической зоны Калининградской области. Она была создана в 2000 году, в её авиапарк входят в основном вертолёты, которые осуществляли полёты в западной Сибири в интересах нефтегазовых компаний. В июне 2021 года авиакомпания осуществила первый перелдёт по маршруту «Калининград — Минск». В дальнейшем полёты планировалось осуществлять на легких самолетах L-410.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в случае введения санкций в отношении «Аэрофлота», последуют ответные меры с российской стороны, которые будут более болезненными для Евросоюза.

Читайте ранее в этом сюжете: Санкции против «Аэрофлота»: контрсанкции будут более болезненными для ЕС