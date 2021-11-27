Брюссель, 27 ноября, 2021, 06:55 — ИА Регнум. Российскую авиакомпанию Skol Airline включил в чёрный список Евросоюз, запретив ей осуществлять авиарейсы в Европу. Об этом 27 ноября сказано на сайте ЕС.

Skol.ru L-410 авиакомпании «Скол»

Решение было принято из «опасений, что она не сможет соответствовать международным стандартам по безопасности». Skol Airline стала первой российской авиакомпанией, вошедшей в список нежелательных в Евросоюзе.

Авиакомпания Skol Airline является резидентом Особой экономической зоны Калининградской области. Она была создана в 2000 году, в её авиапарк входят в основном вертолёты, которые осуществляли полёты в Западной Сибири в интересах нефтегазовых компаний. В июне 2021 года авиакомпания осуществила первый перелёт по маршруту Калининград — Минск. В дальнейшем полёты планировалось осуществлять на легких самолетах L-410.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, в случае введения санкций в отношении «Аэрофлота», последуют ответные меры с российской стороны, которые будут более болезненными для Евросоюза.