Вашингтон, , 06:54 — REGNUM Президент США Джо Байден допустил, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским состоятся в ближайшее время. Об этом он сказал 26 ноября на брифинге в Белом доме.

Джо Байден Whitehouse.gov

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«Это очень вероятно», — сказал президент США.

Байден заявил также, что «очень обеспокоен» происходящими на Украине процессами, особенно вопросом нарушения территориальной целостности этой страны.

«Мы возражаем против чего-либо даже отдаленно готовящегося», — объяснил он, когда его попросили прокомментировать слухи о новом государственном перевороте на Украине.

Ранее, напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что окружение украинского олигарха Рината Ахметова втягивает бизнесмена в войну с ним, и назвал ситуацию готовящимся «государственным переворотом».

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