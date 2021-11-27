Красноярск, , 06:54 — REGNUM В Красноярске в результате столкновения легкового автомобиля с автобусом погибли два человека. Об этом 27 ноября сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Красноярскому краю.

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Трагедия произошла вечером 26 ноября, когда 49-летний водитель автомобиля Toyota Funcargo с молодой женщиной в салоне двигался по улице Киренского в сторону Академгородка. В районе дома 2И водитель попытался повернуть налево во двор и столкнулся с автобусом НЕФАЗ, двигавшемся навстречу. После первого столкновения иномарка врезалась в электроопору и дорожный знак.

пресс-служба ГУ МВД по региону «В результате ДТП водитель и 23-летняя пассажирка легкового автомобиля от полученных травм скончались».

По информации госавтоинспекции, в салоне автобуса в момент столкновения пассажиров не было. Водитель и кондуктор не пострадали.

Как сообщало ИА REGNUM, как минимум 19 человек погибли, ещё 32 получили травмы в результате ДТП с пассажирским автобусом в центральной части Мексики.

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