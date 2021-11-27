Дубай, ОАЭ, , 06:41 — REGNUM Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров запустил опрос в своём канале о целесообразности присутствия мессенджера на устройствах Apple. Таким образом он отреагировал на требование американской компании отключить эмодзи с разбрасывающим семена баклажаном.

Telegram ISIS Иван Юдинцев © REGNUM

«Компания Apple потребовала от Telegram удалить разбрасывающий семена баклажан. Что лучше: удаление фонтанирующего баклажана или полное прекращение работы Telegram на устройствах Apple?» — поинтересовался Дуров у своих подписчиков.

В настоящее время на странице проголосовали почти 250 тыс. человек. Две трети из них (63%) склоняются к тому, что мессенджер должен быть удалён с устройств Apple.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что Павел Дуров стал гражданином Франции.

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