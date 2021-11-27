Североморск, Мурманская область, , 06:32 — REGNUM Спасательное буксирное судно (СБС) «Алтай», обеспечившее дальний поход отряда кораблей и судов Северного флота (СФ) ВМФ России, возглавляемого большим противолодочным кораблём (БПК) «Вице-адмирал Кулаков», 26 ноября прибыло в главную базу Северного флота — Североморск. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Стоянка кораблей Северного флота ВМФ РФ в Североморске Лобанов Вячеслав

пресс-служба СФ «Проход по Кольскому заливу осложнялся тяжёлыми погодными условиями и практически нулевой видимостью из-за густого тумана. Швартовка судна к причалу была осуществлена с помощью спасательного судна «Михаил Рудницкий», который мощным прожектором обозначил безопасный путь к пирсу».

На причале экипаж «Алтая» встретили представители командования и родственники. Медики санитарно-эпидемиологического надзора перед сходом моряков и морских пехотинцев Северного флота на берег провели их экспресс-обследование на COVID-19, которое не вывело каких-либо жалоб на состояние здоровье.

В соответствии с традицией, зарождённой на флоте в годы Великой Отечественной войны, капитану «Алтая» за успешное выполнение задач дальнего похода вручили жареного поросёнка. После завершения торжественной встречи экипаж судна был отпущен по домам.

Отмечается, что ещё один участник дальнего похода средний морской танкер «Академик Пашин» должен прибыть в порт приписки Мурманск 27 ноября. БПК «Вице-адмирал Кулаков» в настоящее время продолжает отрабатывать в Норвежском и Баренцевом морях «ряд учебно-боевых задач» и возвратится в Североморск уже на следующей неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, отряд кораблей и судов Северного флота, возглавляемый БПК «Вице-адмирал Кулаков» и возвращающийся из дальнего похода, перешёл из Северного моря в Норвежское.

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