Донецк, 27 ноября, 2021, 06:20 — ИА Регнум. Власти Донецкой Народной Республики (ДНР) планируют ввести законодательное ограничение доступа к информации об изготовлении оружия в СМИ и сети интернет. Об этом 26 ноября сообщил депутат Народного Совета ДНР Владислав Бердичевский.

Pixabay.com Оружие

«Предлагается внести изменения в законодательство, которыми будет установлен запрет на распространение в средствах массовой информации, а также в сети интернет информации о способах и методах самодельного изготовления огнестрельного оружия», — цитирует депутата Донецкое агентство новостей.

Запрет, по его словам, должен будет распространяться на информацию о самостоятельном изготовлении оружия или переделке его основных частей, а также о восстановлении боевых характеристик списанного оружия.

В настоящее время инициатива обсуждается на расширенном заседании комитета Народного Совета по внешней политике, международным связям, информационной политике и информационным технологиям.