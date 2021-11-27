Тегеран, 27 ноября, 2021, 07:18 — ИА Регнум. 26 ноября иранская делегация во главе с советником министра иностранных дел Пейманом Саадатом встретилась в Брюсселе с представителями Европейского Союза для изучения путей расширения сотрудничества между Ираном и ЕС. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Посольство Исламской Республики Иран в Бельгии сообщило в твиттере, что иранская делегация и представители Европейской службы внешних действий, а также Европейской комиссии подчеркнули свою решимость работать над дальнейшим развитием и укреплением связей.

«Иранская делегация во главе с генеральным директором Саадатом провела сегодня утром встречу с #EEAS и представителями комиссии #EEAS. Стороны подвели итоги текущего состояния дел во всех аспектах отношений между Ираном и ЕС и подчеркнули свою решимость работать над углублением двусторонних связей», — объявило иранское диппредставительство.

Ранее Саадат посетил Португалию, Ирландию и Финляндию. Он встретился с высокопоставленными должностными лицами ряда государств и обсудил с ними двусторонние связи, а также текущую ситуацию с ядерной сделкой 2015 года, осудив бездействие европейских держав в отношении их обязательств по сделке.