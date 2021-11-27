Вашингтон, 27 ноября, 2021, 06:18 — ИА Регнум. «Саммит за демократию», организуемый администрацией президента США Джо Байдена, приведет к обострению идеологической конфронтации, заявили послы России и Китая в США Анатолий Антонов и Цинь Ган в статье для The National Interest.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Очевидный продукт менталитета холодной войны, он разжигает идеологическую конфронтацию и создает в мире раскол, создавая новые «разделительные линии», — заявили в статье дипломаты.

В связи с этим Россия и Китай осуждают проведение этого саммита. Послы указывают, что демократия, права человека и справедливость являются универсальным правом для всех народов. При этом дипломаты отмечают, что право на демократию народы реализуют в соответствии со своими представлениями о благе.

В статье отмечается, что Москва и Пекин призывают к мирному сосуществованию и сотрудничеству страны с различной идеологией. При этом дипломаты посоветовали Соединенным Штатам не беспокоиться за демократию в мире, а обратить внимание на свои внутренние проблемы.