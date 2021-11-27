Тегеран, , 07:19 — REGNUM 26 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан в телефонном разговоре обсудил двусторонние связи, а также региональные и международные события со своим малайзийским коллегой Сайфуддином Абдуллой. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

В ходе дружественной беседы Амирабдоллахиан передал королю Малайзии приветствия президента Ибрагима Раисии приглашение посетить Исламскую Республику Иран.

Он также поздравил страну с членством в Совете по правам человека (СПЧ) и выразил надежду, что Малайзия будет способствовать поощрению прав человека и борьбе с двойными стандартами.

Амирабдоллахян разъяснил внешнюю политику новой администрации в Иране, в приоритете которой находятся все азиатские страны.

Министр иностранных дел также заявил, что Иран готов расширять связи с Малайзией во всех областях, включая туризм, сельское хозяйство, технологии, энергетику, науку и образование, а также завершить заключение соглашения о преференциальной торговле между двумя странами.

Амирабдоллахиан отметил, что подписание и осуществление соглашений об экстрадиции и судебной помощи между Ираном и Малайзией имеет важное значение, подчеркнув важность обмена заключенными между двумя государствами.