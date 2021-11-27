Мехико, , 06:10 — REGNUM Как минимум 19 человек погибли, ещё 32 получили травмы в результате ДТП с пассажирским автобусом в центральной части Мексики. об этом 27 ноября сообщает ABC News.

ДТП

Авария произошла на шоссе возле города Хокисинго в штате Мехико, примерно в 90 км от столицы Мексики, города Мехико. По предварительным данным, причиной ДТП мог стать отказ тормозов у туристического автобуса, принадлежащего компании Turismo Tejeda. Водитель потерял управление автобусом и на полном ходу врезался в стену.

Уточняется, что автобус с пассажирами следовал в Сантуарио-дель-Сеньор-де-Чальма, к месту христианского паломничества. На месте ДТП погибли 19 человек, 32 человека получили травмы разной степени тяжести. Шесть человек, в том числе двое детей, были доставлены в больницу в Толуке, остальные пострадавшие были доставлены в несколько больниц в регионе. По данным Министерства здравоохранения, среди раненых было несколько женщин и детей.

Альфредо Дель Мазо, губернатор штата Мексика, написал в своём Twitter, что поручил главам агентств гражданской защиты, безопасности, спасения и здравоохранения оказать поддержку пострадавшим семьям.

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