Тольятти, Самарская область, 27 ноября 2021, 06:10 — REGNUM Исполняющий обязанности генерального директора «Тольяттиазота» Андрей Бобков задержан сотрудниками правоохранительных органов поздно вечером 26 ноября, сообщил телеканал РБК со ссылкой на заявление компании.
«В настоящее время адвокаты выясняют причины и обстоятельства задержания», — говорится в заявлении.
Отмечается, что задержание произошло накануне внеочередного собрания акционеров предприятия. Несколько дней назад его инициировал миноритарный акционер компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин (до последнего времени владел 9,97%).
Кроме того, 26 ноября пресс-служба «Тольяттиазота» сообщила об иске, поданном «Уралхимом» и «Химактивинвестом» в Арбитражный суд Самарской области к нескольким членам Совета директоров компании с требованием возмещения убытков в размере более 737 млн рублей.
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