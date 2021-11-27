Тольятти, Самарская область, , 06:10 — REGNUM Исполняющий обязанности генерального директора «Тольяттиазота» Андрей Бобков задержан сотрудниками правоохранительных органов поздно вечером 26 ноября, сообщил телеканал РБК со ссылкой на заявление компании.

«Тольяттиазот» Вадим Кондратьев

«В настоящее время адвокаты выясняют причины и обстоятельства задержания», — говорится в заявлении.

Отмечается, что задержание произошло накануне внеочередного собрания акционеров предприятия. Несколько дней назад его инициировал миноритарный акционер компании «Уралхим» Дмитрий Мазепин (до последнего времени владел 9,97%).

Кроме того, 26 ноября пресс-служба «Тольяттиазота» сообщила об иске, поданном «Уралхимом» и «Химактивинвестом» в Арбитражный суд Самарской области к нескольким членам Совета директоров компании с требованием возмещения убытков в размере более 737 млн рублей.

Читайте ранее в этом сюжете: Совет директоров ПАО «ТОАЗ» выступил с заявлением по иску «Уралхима»