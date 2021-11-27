Тегеран, , 07:22 — REGNUM 26 ноября министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахиан и глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель обсудили Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) в телефонном разговоре. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Амирабдоллахиан рассказал европейскому коллеге о возможности подписания успешного соглашения в случае, если другие стороны будут готовы вернуться к своим полным обязательствам и снять санкции с Ирана.

«Хотя США и три европейские страны отказались от положений СВПД, Иран будет добросовестно участвовать в переговорах, добиваясь поддающегося проверке соглашения», — отметил иранский высокопоставленный дипломат, подчеркнув, что присоединение к сделке должно означать соблюдение всех ее положений в действии.

Он также поблагодарил Борреля за его усилия в качестве координатора сделки и заявил, что переговорная группа Ирана рассмотрит все актуальные вопросы, поскольку стало понятно, что в результате шести раундов переговоров окончательного результата достигнуто не было.

Указав на противоречивое поведение США и несоответствия между словами и действиями, министр иностранных дел сообщил, что Белый дом ввел новые санкции против иранских юридических и физических лиц, объявив при этом о готовности присоединиться к СВПД.