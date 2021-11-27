Тегеран, 27 ноября, 2021, 07:23 — ИА Регнум. Национальная сборная Ирана по пляжному волейболу обыграла состав сборной Казахстана, выйдя в финал чемпионата Азии среди взрослых 2021 года. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 26 ноября.

26 ноября на Пхукете (Таиланд) состоялись две игры полуфинальных соревнований мужского турнира. Иранские спортсменыБахман Салеми иАболхассан Хакизадесоревновалась со сборной Казахстана, сумев одолеть соперника со счетом 2:0.

Согласно заявлению IRNA, 27 ноября сборная Ирана по пляжному волейболу в финале сразится с командой Австралии.

Сайт Азиатской конфедерации волейбола (AVC) изобразил иранских участников как двух опытных и молодых волейболистов, которые играют в полной координации. AVC указала на заслуги Салеми в последние годы и охарактеризовала Хакизаде как замечательного волейболиста, который стал чемпионом в 2021 году.

Тренеры национальной сборной Ирана по пляжному волейболу Мазиар Хушманд и Араш Рамсари, а также Тофай Каболи, глава иранского комитета по пляжному волейболу, были направлены на азиатские соревнования для сопровождения национальной команды на Пхукете.