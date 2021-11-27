Тегеран, 27 ноября, 2021, 07:28 — ИА Регнум. 26 ноября заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари подчеркнул, что Туркмения имеет выдающееся значение в регионе, при этом Исламская Республика заинтересована в поддержке торговли между двумя странами. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Сафари сделал эти замечания на встрече с экономическими операторами в посольстве Ирана в Ашхабаде, определив ключевые цели и программы администрации иранского президентаИбрагима Раиси.

«Аятолла Раиси поставил во главу угла политику максимального взаимодействия с соседними государствами в различных областях, включая сферы экономики и торговли», — отметил Сафари.

По словам иранского представителя, министерство иностранных дел в сотрудничестве с другими государственными структурами приступило к составлению комплексных программ в целях решения проблем и препятствий на пути внешней торговли.

«К счастью, были предприняты успешные усилия, в частности, в транспортном секторе, экспорте технических и инженерных услуг, а также экспорте ненефтяных продуктов», — отметил он.

Напомнив об усилиях, предпринятых для решения проблем с Туркменистаном по экспорту газа, Сафари сообщил, что Иран поддержит трейдеров обеих стран с целью укрепления взаимной торговли.