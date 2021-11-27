Москва, , 05:55 — REGNUM В субботу, 27 ноября, в Москве будет облачно, небольшие осадки, местами умеренные (дождь, мокрый снег), местами гололедица, температура воздуха +1… +3 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Мокрый снег Юлия Карнаева © ИА REGNUM

В ночь на 28 ноября в Москве также ожидается дождь и мокрый снег. Температура воздуха +0… +2 °C.

Ветер южный 5−10 м/с, на порывах до 15 м/с. Атмосферное давление 740 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха днём и ночью ожидается в интервале −2… +3 ° .

В воскресенье, 28 ноября, днём в столице ожидается +3… +5 °C, по области +0… +5 °C, облачно, местами небольшой дождь, гололедица. Ночью в регионе ожидается −1… +4 °C.