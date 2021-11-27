Тегеран, , 07:27 — REGNUM 26 ноября представители министерства сельского хозяйства Франции и министерства кооперативов, труда и социального обеспечения Ирана обсудили пути укрепления двустороннего сотрудничества. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Генеральный директор департамента министерства кооперативов, труда и социального обеспечения Ирана Моейн Хашеми указал на подписание меморандума о взаимопонимании между двумя странами по вопросам социального обеспечения и кооперативов пять лет назад.

Он выразил надежду, что по завершении пандемии COVID-19 обе стороны будут готовы реализовать меморандум и расширить сотрудничество в соответствующих направлениях.

Что касается возможностей иранских кооператоров, Хашеми заявил, что Иран готов проводить специализированные вебинары, передавать свой опыт, организовывать выставки и принимать инвестиции.

Хади Махдави, управляющий директор Инвестиционной компании социального обеспечения (SHASTA) по международным делам, пригласил посла Франции в Тегеране, а также экономических агентов для проверки дочерних компаний холдинга SHASTA.

По словам Махдави, SHASTA является крупнейшим экономическим комплексом в Иране, который принадлежит Организации социального обеспечения, состоящей из восьми промышленных и экономических холдингов.