Веллингтон, 27 ноября, 2021, 05:55 — ИА Регнум. В Новой Зеландии за прошедшие сутки выявили 149 случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба новозеландского минздрава.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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При этом 145 случаев связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные заболевшие прибыли из-за границы. Уточняется, что большую часть новых пациентов выявили в городе Окленде, где расположен крупнейший очаг распространения инфекции в стране. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения штаммом «Дельта» коронавируса SARS-CoV-2 в Новой Зеландии достигло 7975.

В настоящее время в больницах страны получают лечение 77 пациентов с коронавирусной инфекцией. Уточняется, что к 27 ноября в Новой Зеландии полностью прошли курс вакцинации от COVID-19 не менее 85% взрослого населения страны.