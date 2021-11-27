Тегеран, , 07:27 — REGNUM Исламская Республика Иран закладывает основу для увеличения экспорта технических и инженерных услуг в соседние и африканские страны до 4−5 миллиардов долларов в год, заявил иранский дипломат. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 26 ноября.

Заместитель министра иностранных дел Ирана по экономической дипломатии Мехди Сафари обратился к директорам компаний, производящих лекарства и медицинское оборудование, заявив, что исламская страна реализовала множество проектов в соседних странах.

Он подчеркнул: «В связи с этим Иран должен укрепить экспорт технических и инженерных услуг, заложив основу для прочного партнерства иранских компаний в регионе».

Заместитель министра иностранных дел по экономической дипломатии далее сообщил, что экспортно-импортные отношения с соседними государствами продемонстрировали значительный рост, отметив, что с начала текущего иранского календарного года (наступил 21 марта 2021 года) экспорт и импорт увеличились на 30−40 процентов.