Тегеран, , 07:26 — REGNUM Международные организации находятся под влиянием крупных держав. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) проявило неподобающее отношение к Исламской Республике, поэтому Иран неоднократно предупреждал агентство о подобных действиях, заявил иранский чиновник 26 ноября. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Бехруз Камальванди, представитель Организации по атомной энергии Ирана (AEOI), сделал эти замечания в интервью Новостной сети Исламской Республики Иран (IRINN).

Он отметил, что мировые державы политизируют международные организации, в то время как Иран развивает мирную ядерную программу, выполняя все свои обязательства по Соглашению о гарантиях МАГАТЭ.

«Иран производит ядерную продукцию в рамках международных норм, однако некоторые государства хотят обвинить Иран в необоснованных претензиях», — подчеркнул Камальванди.

Призвав отечественные СМИ проявлять бдительность в отношении зарубежных заявлений, он заявил, что каждый должен стараться реализовать ядерные права Ирана и не допустить искажённого представления исламской страны.

По словам иранского чиновника, в ходе переговоров с генеральным директором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси все эти вопросы были вновь упомянуты.