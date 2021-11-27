Берлин, 27 ноября, 2021, 05:46 — ИА Регнум. Существует возможность запуска газопровода «Северный поток — 2» до завершения процесса его сертификации в Германии, написала 26 ноября газета Handelsblatt со ссылкой на источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Строительство газопровода

По их утверждению, некоторые трубопроводы вводились в эксплуатацию до того, как их сертифицировали. Речь идёт о проектах NEL и EGL 401, действующими некоторое время со штрафными санкциями. Такой же вариант в федеральном сетевом агентстве ФРГ назвали приемлемым для «Северного потока — 2».

«Благодаря этому Газпром сэкономит на выплатах за транзит газа через Украину», — говорится в публикации.

Авторы полагают, что сумма штрафа «не превысит миллиона евро», поэтому запуск газопровода до завершения сертификации может оказаться экономически выгодным.