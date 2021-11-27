Каир, , 05:40 — REGNUM Международный кинофестиваль, считающийся одним из крупнейших в мире и самым авторитетным на Ближнем Востоке и в Африке, открылся в Каире. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба кинофестиваля.

Кино Tobias Wrzal

Фестиваль проходит уже в 43-й раз, в текущем году в дни кинофестиваля будет показано 98 киноработ из 63 стран мира, среди них 76 полнометражных и 22 короткометражных. Организаторы кинофестиваля отмечают, что 27 кинофильмов станут мировыми премьерами, 44 киноленты впервые покажут на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а ещё для семи фильмов фестиваль в Каире станет дебютным международным кинопоказом.

Жюри фестиваля возглавляет знаменитый режиссёр Эмир Кустурица. В международной программе конкурса будут представлены 14 кинофильмов. Российские кинорежиссёры представят в программе фестиваля две киноработы, они заявлены в конкурсе короткометражного кино. Это кинокартины «Над городом» Малики Мухамеджан совместного с Казахстаном производства, а также «И привет!» Наталии Мещаниновой и Бориса Хлебникова.

Кроме того, три российские кинокартины будут показаны вне конкурса, в специальной рубрике «В центре внимания российского кинофестиваля». Это драма «Маша» Анастасии Пальчиковой, черно-белая картина «Совесть» Алексея Козлова и детектив Алексея Федорченко «Последняя «Милая Болгария».

Кинофестиваль в Каире проходит с 1976 года. Это единственный международный конкурсный кинофестиваль, признанный FIAPF. С 1988 года он проводится в Каирском национальном культурном центре, в частности, в помещении Каирского оперного театра.

Лауреатами кинофестиваля в разное время становились Омар Шариф, Клаудия Кардинале, Джон Малкович, Николас Кейдж, Сальма Хайек, Марчелло Мастроянни, Оливер Стоун, Микеланджело Антониони и многие другие.

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