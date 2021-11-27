Севастополь, 27 ноября, 2021, 05:35 — ИА Регнум. Ракетный катер «Шуя» (проекта 1241) Черноморского флота ВМФ России провёл на учебных полигонах флота стрельбы по морским и воздушным мишеням из ракетного и артиллерийского вооружения. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Юлия Карнаева ИА REGNUM Военные корабли за Благовещенским мостом. Ракетный катер «Димитровград» (однотипный с «Шуей")

При выполнении комплекса подготовительных, а затем зачётных стрельб экипажем боевого корабля «была применена штатная артиллерийская установка АК-176 и зенитный ракетно-артиллерийский комплекс «Панцирь-М».

В соответствии с планом боевой подготовки, во время выхода в море экипаж «Шуи» также отработал различные элементы морской подготовки, противоминную защиту и оборону корабля при стоянке на незащищённом рейде.

Как сообщало ИА REGNUM, лётчики отдельного корабельного истребительного авиаполка Северного флота, которые проходили подготовку по программе полётов с палубы авианосца на аэродроме Саки в Крыму, вернулись на аэродром постоянного базирования на Кольском полуострове.