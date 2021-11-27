Женева, Швейцария, 27 ноября, 2021, 05:32 — ИА Регнум. Существующие ПЦР-тесты распознают новый штамм коронавируса B.1.529, получивший название «омикрон». Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

(сс)NIAID Вирус SARS-CoV-2

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Первые случаи передачи вируса с этим штаммом зарегистрировали в Ботсване, после чего эксперты всемирной организации включили его в группу «вариантов, вызывающих обеспокоенность», и провели чрезвычайное заседание технической консультативной группы по эволюции вирусов.

«Несколько лабораторий указали, что при проведении одного широко используемого ПЦР-теста один из трех целевых генов не обнаруживается, поэтому этот тест можно использовать в качестве маркера для данного варианта до подтверждения секвенированием», — говорится в заключении ВОЗ.

Эксперты отмечают, что новый штамм коронавируса обладает потенциалом к более быстрому распространению, при этом у него выявлено больше мутаций, чем у других вариантов.